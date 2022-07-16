ЗСУ знищили мінібазу окупантів на Донеччині та склад на Луганщині
За день, 16 липня, українські захисники знищили мінібазу окупантів у Донецькій області
Про це повідомляє голова Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Скаргівка, Луганщина - мінус БК. Чистякове (Торез), Донеччина - мінус мінібаза окупантів", - написав Братчук.
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