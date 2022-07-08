В окупованому Донецьку пролунали вибухи
У ніч з 7 на 8 липня в окупованому Донецьку пролунали вибухи
Про це повідомляють місцеві telegram-канали.
Неспокійна ніч проходиить у Буденновському та Ленінському районах окупованого Донецька. Жителі помітили дим, вогонь, чули гучні звуки та вибухи.
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