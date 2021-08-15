В окупованому Донецьку самоскид провалився у діру в асфальті

Аби її витягти, довелося викликати великий промисловий автокран, передає Еспресо.TV.



"Раніше донеччани неодноразово скаржилися на розкопані і кинуті комунальниками ями. Один з паблік ОРДО сьогодні вранці опублікував відповідне відео", - розповідає з цього приводу портал DonPress.



"Вічні розкопки на Ілліча, 36. Пора присвоювати їм імена, вони вже стають визначною пам'яткою Донецька", - зазначають у соцмережах.









Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb