В окупованому Донецьку самоскид провалився у діру в асфальті
У непідконтрольному уряду України місті Донецьк через нехлюйство комунальних служб пішла під землю вантажівка
Аби її витягти, довелося викликати великий промисловий автокран, передає Еспресо.TV.
"Раніше донеччани неодноразово скаржилися на розкопані і кинуті комунальниками ями. Один з паблік ОРДО сьогодні вранці опублікував відповідне відео", - розповідає з цього приводу портал DonPress.
"Вічні розкопки на Ілліча, 36. Пора присвоювати їм імена, вони вже стають визначною пам'яткою Донецька", - зазначають у соцмережах.
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