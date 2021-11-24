В окупованому Донецьку стався вибух: постраждало двоє людей
У Київському районі окупованого Донецька вибухнула граната. У результаті вибуху постраждало двоє людей
Про це написав "голова адміністрації" Донецька Олексій Кулемзін у своєму Телеграм-каналі.
Граната вибухнула 24 листопада.
"О 8:43 в Київському районі стався вибух гранати, в результаті чого постраждали дві людини. На місці працюють спецслужби", - написав він.
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