В окупованому Донецьку стався вибух: постраждало двоє людей

Про це написав "голова адміністрації" Донецька Олексій Кулемзін у своєму Телеграм-каналі.



Граната вибухнула 24 листопада.



"О 8:43 в Київському районі стався вибух гранати, в результаті чого постраждали дві людини. На місці працюють спецслужби", - написав він.

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