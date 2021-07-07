В окупованому Криму близько п'яти об'єктів мають матеріали для виготовлення ядерної зброї, - заступниця представника президента

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Дом".

"Питання Криму — питання не лише України, але й усього світу. І питання безпеки в Азово-Чорноморському регіоні стосується не лише України, а й низки наших найближчих партнерів, і НАТО зокрема", — сказала Ташева.

Вона зазначила, що на території окупованого півострова Росія може розмістити ядерне озброєння. Саме тому одразу після окупації Криму український уряд послав відповідні сигнали в міжнародні інстанції.

"Що стосується ядерної зброї, то даних у наших спецслужб досить багато. Одразу після того, як сталася тимчасова окупація Криму, з боку [українського] уряду було звернення до Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ). Наприклад, був невеликий ядерний реактор на території одного з технічних університетів Севастополя, які займалися науковими дослідженнями", — зауважила Ташева.

Вона вважає, що важливо продовжувати на міжнародному рівні говорити про втрату Україною контролю над об'єктами в окупованому Криму, які Кремль може використовувати для створення подібного озброєння.

"І дуже важливо комунікувати на рівні міжнародних організацій і давати сигнали ще раз. Що близько 3-5 об'єктів [в окупованому Криму] точно містять витратні матеріали для виготовлення надалі ядерної зброї. Так, це також може бути однією з тем "Кримської платформи", — снаголосила Ташева.

Нагадаємо, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що Росія розмістила в окупованому Криму потенційні носії ядерної зброї та розбудовує інфраструктуру.

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