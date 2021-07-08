В окупованому Криму ФСБ обшукала будинок батьків радниці Кравчука у ТКГ

Про це повідомляє "КримSOS" у Facebook.

Повідомляється, що слідчі дії пов’язані з кримінальною справою про нібито приналежність до добровольчого загону імені Челебіджихана, який окупаційна влада вважає незаконним збройним формуванням.

"Давно чекала цього підлого удару. Але, мабуть, ні людяність, ні гуманність, ні порядність російським окупантам, які вкрали в мене дім, не притаманні", – сказала Різаєва.

Активістка уточнила, що її матір і сина забирали на допит в якості свідків. Згодом вона повідомила, що їх відпустили.

У Кримській правозахисній групі повідомили, що Різаєва вважає обшук і допит одним з методів тиску на неї через участь в ТКГ.