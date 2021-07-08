В окупованому Криму ФСБ обшукала будинок батьків радниці Кравчука у ТКГ
Співробітники ФСБ в окупованому Криму провели обшук в будинку батьків радниці голови української делегації в ТКГ щодо Донбасу Гайде Різаєвої
Про це повідомляє "КримSOS" у Facebook.
Повідомляється, що слідчі дії пов’язані з кримінальною справою про нібито приналежність до добровольчого загону імені Челебіджихана, який окупаційна влада вважає незаконним збройним формуванням.
"Давно чекала цього підлого удару. Але, мабуть, ні людяність, ні гуманність, ні порядність російським окупантам, які вкрали в мене дім, не притаманні", – сказала Різаєва.
Активістка уточнила, що її матір і сина забирали на допит в якості свідків. Згодом вона повідомила, що їх відпустили.
У Кримській правозахисній групі повідомили, що Різаєва вважає обшук і допит одним з методів тиску на неї через участь в ТКГ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.15
Купівля 27.15Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.02Продаж 32.44
- Актуальне
- Важливе