В окупованому Криму ФСБ провела обшуки в кримського татарина Дудакова

Про повідомила омбудсман Людмила Денісова.



Едема Дудакова затримала ФСБ після обшуків, проведених у нього вдома в Бахчисараї. Делегата відвезли до "центру протидії екстремізму" в Сімферополі.



Обшуки розпочались о 6:00 17 лютого. До будинку не пустили адвокатів кримського татарина.



Едем Дудаков - один з публічних викривачів знищення росіянами Ханського палацу в Бахчисараї, на якому утворилися тріщини після "реставраційних робіт".



"Обшуки у помешканнях громадян України в тимчасово окупованому Криму суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції - право на повагу до приватного і сімейного життя", - наголосила Людмила Денісова.



Омбудсман закликала міжнародну спільноту відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади та посилити тиск на РФ задля припинення порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, 9 лютого в окупованому Криму російські силовики обшукали будинки кримських татар і забрали на допит чотирьох чоловіків.

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