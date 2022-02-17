В окупованому Криму ФСБ провела обшуки в кримського татарина Дудакова
У тимчасово окупованому Криму ФСБ РФ обшукала будинок і затримала делегата та члена Ревізійної комісії Курултаю Едема Дудакова, який публічно викрив знищення росіянами Ханського палацу в Бахчисараї
Про повідомила омбудсман Людмила Денісова.
Едема Дудакова затримала ФСБ після обшуків, проведених у нього вдома в Бахчисараї. Делегата відвезли до "центру протидії екстремізму" в Сімферополі.
Обшуки розпочались о 6:00 17 лютого. До будинку не пустили адвокатів кримського татарина.
Едем Дудаков - один з публічних викривачів знищення росіянами Ханського палацу в Бахчисараї, на якому утворилися тріщини після "реставраційних робіт".
"Обшуки у помешканнях громадян України в тимчасово окупованому Криму суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції - право на повагу до приватного і сімейного життя", - наголосила Людмила Денісова.
Омбудсман закликала міжнародну спільноту відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади та посилити тиск на РФ задля припинення порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму.
- Нагадаємо, 9 лютого в окупованому Криму російські силовики обшукали будинки кримських татар і забрали на допит чотирьох чоловіків.
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