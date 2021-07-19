В окупованому Криму КамАЗ протаранив 5 машин: 9 людей постраждало, є загиблі
У окупованому Криму на трасі Севастополь - Ялта сталась смертельна ДТП
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окупаційні ЗМІ.
За попередньою інформацією, вантажівка спочатку зіткнулася з автомобілями Mercedes і Daweoo. Потім самоскид протаранив Renault, який він протягнув близько 700 метрів. Згодом під КамАЗ потрапили Hyundai і Nissan. Після цього машина виїхала в кювет.
В результаті п'ятеро людей загинули, в тому числі водій вантажівки і двоє дітей, які перебували в одному з легкових автомобілів. Дев'ять осіб у лікарні.
Попередня причина - відмова гальм у вантажівки.
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