В окупованому Криму новий антирекорд захворюваності на COVID-19: домінує штам “Дельта”
В окупованому Криму домінує індійський штам коронавірусу “Дельта”. За добу виявлено 375 нових випадків
Про це повідомила проросійська голова управління кримського Росспоживнагляду Наталія Пеньковська.
“Крим і Севастополь увійшли в число тих регіонів, де домінує вірус індійського штаму “Дельта”, - заявила вона.
За її словами, вірус відрізняється більш коротким інкубаційним періодом і протіканням хвороби з ознаками ГРВІ.
Як зазначається, за минулу добу на території окупованому Криму зареєстрували 375 випадків захворювання коронавірусом. Це черговий антирекорд кількості хворих.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 31.99Продаж 32.4
- Актуальне
- Важливе