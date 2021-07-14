В окупованому Криму новий антирекорд захворюваності на COVID-19: домінує штам “Дельта”

Про це повідомила проросійська голова управління кримського Росспоживнагляду Наталія Пеньковська.

“Крим і Севастополь увійшли в число тих регіонів, де домінує вірус індійського штаму “Дельта”, - заявила вона.

За її словами, вірус відрізняється більш коротким інкубаційним періодом і протіканням хвороби з ознаками ГРВІ.

Як зазначається, за минулу добу на території окупованому Криму зареєстрували 375 випадків захворювання коронавірусом. Це черговий антирекорд кількості хворих.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb