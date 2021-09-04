В окупованому Криму відбулися масові затримання біля будівлі ФСБ
У Сімферополі російські окупанти затримали біля будівлі ФСБ 40 людей, які намагалися дізнатися місцеперебування зниклих напередодні кримських татар
Про це повідомляє "Кримська солідарність" у facebook.
"Біля будівлі ФСБ на вулиці Франка у Сімферополі затримали 40 осіб. Серед них як чоловіки, так і жінки", - йдеться у повідомленні.
Серед затриманих журналісти "Кримської солідарності" Айдер Кадиров та Нурі Абдурашитов і голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу і член Меджлісу Леммар Юнусов.
3-4 вересня в Криму після обшуків відвезли у невідомому напрямку п'ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, Нарімана Джеляля, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова і Шевкета Усеінова.
- Нагадаємо, у суботу, 4 вересня 2021 року, в помешканні першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в селі Первомайське Сімферопольського району російські силовики провели обшуки.
- Президент України Володимир Зеленський назвав нові репресії російської окупаційної влади проти кримських татар помстою за "Кримську платформу".
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