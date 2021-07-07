Окупанти в Криму повідомили про антирекорд смертей від COVID-19

Про це вона сказала 7 липня на засіданні оперативного штабу з протидії COVID-19, передає "Крим.Реалії".



"На цьому тижні у нас антирекорд по летальних випадках. Значно у нас виріс показник летальності в порівнянні з двома попередніми. Тенденція зберігається, за останні три тижні рівень летальних випадків виріс на 62% ", - сказала Пеньковська.

Нагадаємо, що 6 липня в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 40, медпрацівників – 20).