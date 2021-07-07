Окупанти в Криму повідомили про антирекорд смертей від COVID-19
Глава окупаційного управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю Наталя Пеньковська повідомила, що за минулий тиждень встановлено антирекорд з летальних випадків від коронавірусу
Про це вона сказала 7 липня на засіданні оперативного штабу з протидії COVID-19, передає "Крим.Реалії".
"На цьому тижні у нас антирекорд по летальних випадках. Значно у нас виріс показник летальності в порівнянні з двома попередніми. Тенденція зберігається, за останні три тижні рівень летальних випадків виріс на 62% ", - сказала Пеньковська.
- Нагадаємо, що 6 липня в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 40, медпрацівників – 20).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 32.05Продаж 32.43
- Актуальне
- Важливе