В окупованому Маріуполі спрацювала ППО
У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 25 вересня спрацювала ППО. За словами радника мера, такі випадки почастішали
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Знову робота ППО в Маріуполі. Все частіш. Точно новина, яку варто вважати за добру", - наголосив він.
- Увечері 24 вересня в районі Юр'ївки й Урзуфа біля Маріуполя ввечері прогриміли два гучні вибухи, а в самому місті спрацювала ППО.
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