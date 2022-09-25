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В окупованому Маріуполі спрацювала ППО

25 вересня, 2022 неділя
21:59
війна з Росією Українська ППО

У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 25 вересня спрацювала ППО. За словами радника мера, такі випадки почастішали

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Знову робота ППО в Маріуполі. Все частіш. Точно новина, яку варто вважати за добру", - наголосив він.

  • Увечері 24 вересня в районі Юр'ївки й Урзуфа біля Маріуполя ввечері прогриміли два гучні вибухи, а в самому місті спрацювала ППО.

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Петро Андрющенко
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