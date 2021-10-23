В онкоцентрі окупованого Донецька пацієнт викинувся з вікна 8-го поверху, - ЗМІ
Жителі ОРДО повідомили про самогубство пацієнта місцевого онкологічного центру, який викинувся з вікна 8 поверх
Це сталося вчора, 22 жовтня, пізно ввечері. Чоловік викинувся з вікна нібито тому, що "йому не вистачило коштів на лікування", повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Донпрес.
Як зазначається, лікарі онкоцентру вимагають у пацієнтів хабара за лікування.
При цьому видання наводить приклад, у скільки місцевим жителям обходиться лікування від раку в ОРДО.
"У мене мама в 2019 лежала в онкології, операція обійшлася 40 тисяч рублів (15 тис. грн - ред.), тисяча - доба за доглядальницю (своїх не можна!). Потім КТ 8.000 і променева 12"- розповіла донеччанка.
Також нездорова атмосфера панує і в колективі онкоцентру.
"Скоро і працівники будуть викидатися через доноси і цькування між працівниками", - пишуть в соцмережах донеччани.
За їхніми словами, багато працівників онкоцентру йдуть з роботи - їх змушують звільнитися.
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