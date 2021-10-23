В онкоцентрі окупованого Донецька пацієнт викинувся з вікна 8-го поверху, - ЗМІ

Це сталося вчора, 22 жовтня, пізно ввечері. Чоловік викинувся з вікна нібито тому, що "йому не вистачило коштів на лікування", повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Донпрес.



Як зазначається, лікарі онкоцентру вимагають у пацієнтів хабара за лікування.



При цьому видання наводить приклад, у скільки місцевим жителям обходиться лікування від раку в ОРДО.



"У мене мама в 2019 лежала в онкології, операція обійшлася 40 тисяч рублів (15 тис. грн - ред.), тисяча - доба за доглядальницю (своїх не можна!). Потім КТ 8.000 і променева 12"- розповіла донеччанка.



Також нездорова атмосфера панує і в колективі онкоцентру.



"Скоро і працівники будуть викидатися через доноси і цькування між працівниками", - пишуть в соцмережах донеччани.



За їхніми словами, багато працівників онкоцентру йдуть з роботи - їх змушують звільнитися.





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