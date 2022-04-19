В ООН заявили, що не варто очікувати припинення війни РФ проти України найближчими днями

Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, передає 24 канал.



За його словами, РФ розпочала масштабний наступ на Сході України й немає причин розраховувати на припинення війни в найближчому майбутньому.



"Припинення вогню зараз не на горизонті, можливо, це відбудеться через кілька", - наголосив Мартін Гріффітс.



Заступник Генсека ООН зустрінеться в Туреччині з президентом Реджепом Тайїп Ердоганом і обговорить з ним, як посприяти миротворчому процесу. Мартін Гріффітс зауважив, що Україна схвалила більшість пропозицій щодо гуманітарних питань, а РФ не відповіла нічого.

Нагадаємо, Росія почала нову битву за Донбас.

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