В ООН заявили, що не варто очікувати припинення війни РФ проти України найближчими днями
В ООН зазначили, що Росія не припинить атакувати Україну найблихчими днями, проте це може статися за кілька тижнів
Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, передає 24 канал.
За його словами, РФ розпочала масштабний наступ на Сході України й немає причин розраховувати на припинення війни в найближчому майбутньому.
"Припинення вогню зараз не на горизонті, можливо, це відбудеться через кілька", - наголосив Мартін Гріффітс.
Заступник Генсека ООН зустрінеться в Туреччині з президентом Реджепом Тайїп Ердоганом і обговорить з ним, як посприяти миротворчому процесу. Мартін Гріффітс зауважив, що Україна схвалила більшість пропозицій щодо гуманітарних питань, а РФ не відповіла нічого.
- Нагадаємо, Росія почала нову битву за Донбас.
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