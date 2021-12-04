В ОП не один "кріт", а ціла група таких людей: Луценко про розвідників, Цемаха і "кротоферму" Зеленського
Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у Офісі президента Володимира Зеленського працює не один російський "кріт"
Про це Луценко написав у facebook.
За його словами, 3 грудня на шоу Савіка Шустера був керівник операцій із вивезення Володимира Цемаха з "ДНР" в Київ Роман Червінський. Завдяки цій операції ГПУ і міжнародна слідча група отримала ключового свідка теракту російської армії проти нідерландського цивільного літака МН17.
"Керівник управління департаменту контррозвідки Червінський заявив, що пізніше Цемаха віддали РФ, а самого його звільнили відразу після розмови Зеленського та Путіна. Можу підтвердити дві речі: 1. Голландська прокуратура розглядала Цемаха як свідка, чий допит був "максимально важливим" (Луценко навів фото одного з листів голландського прокурора). 2. Як генпрокурор я довів це до відома президента Зеленського в присутності Богдана та Єрмака. Зеленський і Єрмак всіляко вмовляли мене організувати передачу Цемаха РФ", - написав Луценко.
Він зазначив, що категорично відмовився, бо саме суд по МН17 - це шлях Путіна до Гаазького трибуналу.
"Через декілька днів була телефонна розмова з президентом Зеленським. У істеричній формі він знову вимагав віддати Цемаха Путіну. Я знову відмовився.
На що Зеленський сказав, що тоді мої дні на посаді - недовгі. Я сказав: скільки їх не є, але до останнього я буду відстоювати необхідність засудження російських терористів і тільки після вироку - організації обміну. Згадую це для того, щоб підтвердити слова полковника Червінського: "В офісі бояться посваритися з Росією. Там не один кріт, а просто така ціла група людей: Татаров, Єрмак, Демченко", - наголосив Зеленський.
- Нагадаємо, 3 грудня звільнений у запас учасник спецоперації із затримання вагнерівців Роман Червинський заявив, що причетним до неї розвідникам погрожували кримінальним переслідуванням з Офісу президента.
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