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Головна Суспільство Розвідникам, причетним до спецоперації з "вагнерівцями", погрожували кримінальним переслідуванням з Офісу президента, - полковник СБУ Червинський

Розвідникам, причетним до спецоперації з "вагнерівцями", погрожували кримінальним переслідуванням з Офісу президента, - полковник СБУ Червинський

4 грудня, 2021 субота
09:47
Суспільство Справа "вагнерівців"

Звільнений у запас учасник спецоперації із затримання "вагнерівців" Роман Червинський заявив, що причетним до неї розвідникам погрожували кримінальним переслідуванням з Офісу президента

Про це Червинський заявив у етері програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.  

За його словами, до учасників спецоперації надходили погрози звільненнями, кримінальними провадженнями, які передавалися нібито з Офісу президента.

"Спочатку були погрози звільненнями, кримінальними провадженнями, які передавалися нібито з Офісу президента. Після наради в Офісі президента нам передавалися такі посили - що ви будете притягнуті до відповідальності, ви маєте мовчати", - сказав Червинський.

Він додав, що також були пропозиції сказати, що операції не було. 

"У двадцятих числах лютого цього року ми були в керівників наших підрозділів, і вони це говорили прямим текстом мовчати. Взагалі намагалися переконати нас, мене особисто - ту людину, яка провела не менше десяти операцій - що це була російська операція. Мені було смішно, і тому я не мав бажання з ними про це говорити. І тому почалися погрози. Вони сказали, що вони анулюють наші паспорти, що вони почнуть кримінальні провадження", - розповів Червинський.

  • Нагадаємо, 19 листопада колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців.
  • 26 листопада Володимир Зеленський розповів, що колишній очільник розвідки Василь Бурба "злив" операцію щодо ПВК Вагнера, коли його ідеї були розкриті РФ. 
  • У вівторок, 30 листопада, Верховна Рада схвалила проєкт постанови про проміжний звіт тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих протиправних дій держслужбовців та інших осіб, що могли сприяти порушенню суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України та становити загрозу нацбезпеці.
  • 30 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак дав свідчення ДБР у справі вагнерівців.

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погрози
СБУ
розвідка
Офіс президента
розвідники
Василь Бурба
Кримінал
Вагнергейт
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