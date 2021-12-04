Розвідникам, причетним до спецоперації з "вагнерівцями", погрожували кримінальним переслідуванням з Офісу президента, - полковник СБУ Червинський

Про це Червинський заявив у етері програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, до учасників спецоперації надходили погрози звільненнями, кримінальними провадженнями, які передавалися нібито з Офісу президента.

"Спочатку були погрози звільненнями, кримінальними провадженнями, які передавалися нібито з Офісу президента. Після наради в Офісі президента нам передавалися такі посили - що ви будете притягнуті до відповідальності, ви маєте мовчати", - сказав Червинський.

Він додав, що також були пропозиції сказати, що операції не було.

"У двадцятих числах лютого цього року ми були в керівників наших підрозділів, і вони це говорили прямим текстом мовчати. Взагалі намагалися переконати нас, мене особисто - ту людину, яка провела не менше десяти операцій - що це була російська операція. Мені було смішно, і тому я не мав бажання з ними про це говорити. І тому почалися погрози. Вони сказали, що вони анулюють наші паспорти, що вони почнуть кримінальні провадження", - розповів Червинський.

Нагадаємо, 19 листопада колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців.

26 листопада Володимир Зеленський розповів, що колишній очільник розвідки Василь Бурба "злив" операцію щодо ПВК Вагнера, коли його ідеї були розкриті РФ.

У вівторок, 30 листопада, Верховна Рада схвалила проєкт постанови про проміжний звіт тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих протиправних дій держслужбовців та інших осіб, що могли сприяти порушенню суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України та становити загрозу нацбезпеці.

30 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак дав свідчення ДБР у справі вагнерівців.

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