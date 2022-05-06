В ОПУ розповіли, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі під час війни в Україну

Деталі розкрила радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Даша Зарівна.

"Нарешті вже офіційно можу вам зізнатися, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі в Україну. І у кого таки є її телефонний номер. Для протоколу: про "Львівські круасани" він не просив", - написала вона.

За її словами, це далеко не перший відеодзвінок Андрія Єрмака і Анджеліни Джолі, й українська історія з відомою акторкою тільки починається.





30 квітня Анджеліну Джолі помітили в одній з кав'ярень Львова. Анджеліна Джолі відвідала волонтерів, психологів та лікарів, які працюють на вокзалі у Львові, побувала в дитячій лікарні.

Після Львова Анджеліна Джолі завітала до дітей у Борислав.

Згодом стало відомо, що акторка приїхала до Львова з власної ініціативи, а не як посланниця ООН.



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