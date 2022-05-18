Про це повідомила українська розвідка в телеграмі.

"Рашисти беруть під свій контроль важливі об’єкти інфраструктури та установи фінансово-банківської системи на тимчасово окупованих територіях Донецької області, які намагаються приєднати до так званої "ДНР". Для цього "державний комітет оборони ДНР" під головуванням Пушиліна прийняв рішення про "націоналізацію" стратегічних підприємств. Під цю процедуру підпадають і всі цінності, виявлені у банківських сейфах та платіжних терміналах", - зазначили в ГУР Міноборони.

Крім того, окупанти намагаються налагодити роботу критично важливих закладів інфраструктури, відряджаючи на них "перевірені кадри". Однак примусова мобілізація на війну проти України призвела гострий дефіцит працівників на більшості об’єктів тимчасово окупованих територій.

"Зокрема, керівництво "Донецької залізниці" звернулось до окупаційних адміністрацій з проханням демобілізувати їхніх співробітників для виконання невідкладних заходів з ремонту та обслуговування залізничної інфраструктури. Натомість "влада ДНР" за відсутності мобілізаційного ресурсу, відправляє на війну не тільки співробітників стратегічних підприємств, але й студентів закладів вищої освіти, людей з хронічними хворобами та навіть інвалідів", - зауважили в українській розвідці.

Для економії фінансів окупанти зменшують зарплату для "мобілізованих" на основному місці роботи. Працедавцям дозволили нараховуати їм оклад без надбавок і премій, що значно менше за середньомісячний заробіток.

У Маріуполі окупанти крадуть майно українців для "націоналізації".

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