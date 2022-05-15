У Маріуполі окупанти крадуть майно українців для "націоналізації"
У Маріуполі росіяни крадуть українські майно й цінності в галузі водопостачання, електроенергетики та транспорту "для націоналізації"
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.
"Від вчора за папірцем бананової республіки офіційним документом (Постановою!) так званої "ДНР" у всіх власників України вкрадено під виглядом націоналізації все майно (рухоме та нерухоме) та цінності в галузі залізничного транспорту, електроенергетики та водопостачання. Офіційне мародерство в дії. Наступним кроком буде передання "націоналізованого" майна у власність Росії", - наголосив він.
Петро Андрющенко зауважив, що це стосується не тільки комунальної чи державної власності, але й майна фізичних і юридичних осіб.
- Маріупольці масово гинуть через антисанітарію й відсутність лікування.
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