У Маріуполі окупанти крадуть майно українців для "націоналізації"

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.

"Від вчора за папірцем бананової республіки офіційним документом (Постановою!) так званої "ДНР" у всіх власників України вкрадено під виглядом націоналізації все майно (рухоме та нерухоме) та цінності в галузі залізничного транспорту, електроенергетики та водопостачання. Офіційне мародерство в дії. Наступним кроком буде передання "націоналізованого" майна у власність Росії", - наголосив він.

Петро Андрющенко зауважив, що це стосується не тільки комунальної чи державної власності, але й майна фізичних і юридичних осіб.

Маріупольці масово гинуть через антисанітарію й відсутність лікування.

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