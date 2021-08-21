В ОРДО знищено снайперку з Єкатеринбурга
В окупованій частині Донеччини померла російська найманка
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За даними порталу Східний варіант, йдеться про Зуйкову Олену Олександрівну.
Дата народження: 14 січня 1982 року.
Була відома як "Гюрза".
Окупанти називають причиною її смерті наслідки поранень під час боїв із захисниками України.
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