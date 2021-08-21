В ОРДО знищено снайперку з Єкатеринбурга

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За даними порталу Східний варіант, йдеться про Зуйкову Олену Олександрівну.



Дата народження: 14 січня 1982 року.



Була відома як "Гюрза".



Окупанти називають причиною її смерті наслідки поранень під час боїв із захисниками України.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb