Про це розповів Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал армії США Марк Міллі на прес-конференції в Пентагоні, інформує ВВС.

Він зазначив, що хотів обговорити з Герасимовим інцидент із падінням ракети на сході Польщі, внаслідок якого загинули двоє людей

За словами генерала, протягом вівторка він неодноразово телефонував до колег в Україні та Польщі, зокрема говорив з головою генштабу ЗСУ Валерієм Залужним, а також з головами збройних сил інших європейських країн.

"Мої співробітники намагалися з'єднати мене з генералом Герасимовим, але безуспішно", - розповів Міллі.

Спостерігачі звертають увагу, що останніми тижнями Валерій Герасимов майже повністю зник із російського медійного простору, що пов'язують із невдоволенням у Кремлі тим, як розвиваються події в Україні, провину за які там покладають на військове керівництво.

Нагадаємо, під час виступу на зустрічі у форматі Рамштайн генерал Міллі заявив, що Росія програла в Україні у стратегічному, тактичному й оперативному плані.

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