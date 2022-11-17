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В Пентагоні повідомили, що не можуть додзвонитися до очільника генштабу РФ Герасимова

17 листопада, 2022 четвер
05:59
війна з Росією Валерій Герасимов

Генерал Міллі намагався у вівторок поговорити зі своїм російським колегою, головою генштабу ЗС Росії Валерієм Герасимовим, але йому це так і не вдалося

Про це розповів Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал армії США Марк Міллі на прес-конференції в Пентагоні, інформує ВВС.

Він зазначив, що хотів обговорити з Герасимовим інцидент із падінням ракети на сході Польщі, внаслідок якого загинули двоє людей

За словами генерала, протягом вівторка він неодноразово телефонував до колег в Україні та Польщі, зокрема говорив з головою генштабу ЗСУ Валерієм Залужним, а також з головами збройних сил інших європейських країн.

"Мої співробітники намагалися з'єднати мене з генералом Герасимовим, але безуспішно", - розповів Міллі.

Спостерігачі звертають увагу, що останніми тижнями Валерій Герасимов майже повністю зник із російського медійного простору, що пов'язують із невдоволенням у Кремлі тим, як розвиваються події в Україні, провину за які там покладають на військове керівництво.

  • Нагадаємо, під час виступу на зустрічі у форматі Рамштайн генерал Міллі заявив, що Росія програла в Україні у стратегічному, тактичному й оперативному плані.

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Польща
Пентагон
Валерій Герасимов
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