Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни далі продовжують терор місцевого населення. Вони ставляться до цивільних людей зневажливо. Чоловіків примусово забирають до війська та кидають на передову лінію фронту. Такі події відбуваються досить тривалий час", - розповів Гайдай.

Політик також повідомив, що окупаційна влада вже офіційно визнає, що не планує відбудовувати зруйновані міста на Луганщині

"Росіяни не збираються відновлювати зруйновані міста на окупованій території Луганщини. Вони офіційно про це говорять. Мало того, росіяни змогли перевершити самих себе. В Попасній окупанти розбирають кладовища. Зокрема, забирають надгробні плити, шліфують їх, щоб забрати прізвища, портрети та дати, а потім продають їх в Росію. Продають їх росіянам, родичі яких були мобілізовані й знищені в Україні", - додав він.