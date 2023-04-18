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В Попасній окупанти викрадають надгробні плити з кладовищ і потім перепродають їх в Росії, - Гайдай

18 квітня, 2023 вiвторок
15:03
Війна з Росією

Голова Луганської ОВА 2019-2023 рр. Сергій Гайдай повідомив, що російські окупаційні війська викрадають надгробні плити з кладовищ на тимчасово окупованій Луганщині

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни далі продовжують терор місцевого населення. Вони ставляться до цивільних людей зневажливо. Чоловіків примусово забирають до війська та кидають на передову лінію фронту. Такі події відбуваються досить тривалий час", - розповів Гайдай.

Політик також повідомив, що окупаційна влада вже офіційно визнає, що не планує відбудовувати зруйновані міста на Луганщині

"Росіяни не збираються відновлювати зруйновані міста на окупованій території Луганщини. Вони офіційно про це говорять. Мало того, росіяни змогли перевершити самих себе. В Попасній окупанти розбирають кладовища. Зокрема, забирають надгробні плити, шліфують їх, щоб забрати прізвища, портрети та дати, а потім продають їх в Росію. Продають їх росіянам, родичі яких були мобілізовані й знищені в Україні", - додав він.

  • 18 квітня у Генштабі повідомили, що ворожі війська намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а на Запорізькому та Херсонському - ведуть оборону. ЗСУ вдалося відбити понад 70 атак
російська армія
Луганщина
тероризм
Донеччина
окуповані території
окупанти
Попасна
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