В привітанні Медведчука з днем народження Оксана Марченко згадала Диявола

Привітання російською мовою розміщено у неї на фейсбуці, передає Еспресо.TV.



Марченко називає свого чоловіка "великим".



Текст витримано в традиціях риторики російського православ'я.



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"Благословляю кожен твій день", - каже Марченко Медведчукові.



"Твоє смирення робить Диявола калікою", - зазначає кума Володимира Путіна.

Нагадаємо, Медведчук наразі перебуває під домашнім арештом.

Його підозрюють в причетності до фінансування терористів "Л-ДНР" через паливну компанію.





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