Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство В привітанні Медведчука з днем народження Оксана Марченко згадала Диявола

В привітанні Медведчука з днем народження Оксана Марченко згадала Диявола

7 серпня, 2021 субота
22:57
Суспільство

Телеведуча Оксана Марченко привітала свого чоловіка, кума Путіна Віктора Медведчука, з днем народження. Сьогодні, 7 серпня 2021 року, тому виповнилося 67

Привітання російською мовою розміщено у неї на фейсбуці, передає Еспресо.TV.

Марченко називає свого чоловіка "великим".

Текст витримано в традиціях риторики російського православ'я.

Читайте такожНове обличчя ОПЗЖ. 10 фактів про Оксану Марченко

"Благословляю кожен твій день", - каже Марченко Медведчукові.

"Твоє смирення робить Диявола калікою", - зазначає кума Володимира Путіна.

  • Нагадаємо, Медведчук наразі перебуває під домашнім арештом.
  • Його підозрюють в причетності до фінансування терористів "Л-ДНР" через паливну компанію.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

РПЦ
Оксана Марченко
Віктор Медведчук
День народження
привітання
диявол
православ'я
Читайте також:
сборная Украины
7 серпня, 2021 субота
В УАФ назвали ім'я нового головного тренера збірної України
Лукашенко
7 серпня, 2021 субота
Байден підготував Лукашенку "подарунок" на річницю фальсифікованих виборів у Білорусі
Ярослава Магучіх
7 серпня, 2021 субота
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
Київ
+23
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.75
    Купівля 26.75
    Продаж 27
  • EUR
    Купівля 31.49
    Продаж 31.93
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
7 серпня
22:39
Мер Мінська наказав прибрати з "найкращих полиць" харчі із України
22:11
Після перемоги у Токіо сержантка ЗСУ Магучіх обійнялася з довіреною особою Путіна. Фотофакт
21:50
В Умані біля дитсадочка застрелили алабая
21:27
"Наступний крок - за нами". Нацкорпус обіцяє Зеленському відповідь за суд над своїми людьми
21:00
В Одесі зупинили озброєного "Глоком" мопедиста, - ЗМІ
20:31
Мігранти Лукашенка вже йдуть і до Латвії. Естонія налякана
20:12
Через аварію на насосній станції у Житомирі до річки Тетерів потрапили неочищені стоки
20:00
Інфографіка
Олена Старикова
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати у заключний день Ігор у Токіо
19:30
Для концертів, кінотеатрів, ресторанів. Стало відомо, коли в Україні впровадять внутрішні COVID-сертифікати
19:10
Чорний дим в центрі Донецька: пожежа на ДМЗ
18:49
Христо Грозєв пояснив, як Bellingcat вийшов на отруювачів Навального
18:30
Ремені - за $300, пара взуття - за $500. На Київщині викрили цех з підробки відомих брендів
18:18
МЗС України слід запровадити посади пресаташе з питань окупованого Криму, - Atlantic Council
18:00
Ярослава Магучіх
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
17:53
У Росії 23% дітей живе у злиднях, у селах - 54%. І це лише офіційно
17:32
Ексклюзив
Звенигород
Княже місто неподалік Львова: відкрився історико-культурний заповідник "Древній Звенигород"
17:20
З'явилися перші подробиці про перемитників з "кукурудзника"
17:00
За повернення додому Литва обіцяє нелегалам по 300 євро
16:38
Попри пандемію COVID-19, натовп у Почаєві обціловував руки Онуфрію
16:13
На Вінниччині розшукують 16-річну Анастасію Бєлєвцову
15:59
Ярослава Магучіх
Магучіх принесла Україні ще одну бронзу Олімпіади-2020
15:53
У Римі карабінери затримали 70-річну керівницю мафії
15:34
ООС
На Донбасі обстріляли військових, які надавали допомогу цивільним: є загиблий і поранений
15:23
У небі над Карпатами український винищувач перехопив "кукурудзник" контрабандистів
15:21
Оксана Лівач (ліворуч)
Олімпіада-2020: Українка Лівач програла бронзовий фінал Ігор у Токіо
14:38
жінка, яка найняла кілера для колишнього чоловіка
На Волині жінка замовила вбивство екс-чоловіка, щоб не повертати кредит
14:36
Збірна України, артистичне плавання
Олімпіада-2020: Україна здобула бронзу в артистичному плаванні
14:17
У Києві прощаються з Євгеном Марчуком
13:55
МВФ
У Офісі президента розповіли, на що витратять $2,7 млрд від МВФ
13:33
карантин
У МОЗ прокоментували чутки про локдаун у вересні
13:20
Олена Старікова
Олімпіада-2020: Українка Старікова пробилася до півфіналу в спринті у велотреку
12:55
Лукашенко
Байден підготував Лукашенку "подарунок" на річницю фальсифікованих виборів у Білорусі
12:37
Олександр Хижняк (ліворуч)
Хижняк відреагував на приголомшливу поразку нокаутом у фіналі Олімпіади-2020
12:20
Тарас Кремінь
Недотримання на ТБ мовного законодавства загрожує національній безпеці, - Кремінь
11:54
збірна України
В УАФ назвали ім'я нового головного тренера збірної України
11:37
Стівен Кінг
Стівен Кінг пообіцяв написати роман про пандемію COVID-19
11:14
Марсохід
Китайський марсохід передав нові фото з Червоної планети
10:55
Вакцинація
У США від коронавірусу повністю вакцинували половину населення
10:32
Кевін Дюрант
Олімпіада-2020: США та Франція визначили переможця баскетбольного турніру
10:16
Танкер Mercer Street
Країни G7 звинуватили Іран у атаці на танкер Mercer Street
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV