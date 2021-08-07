В привітанні Медведчука з днем народження Оксана Марченко згадала Диявола
Телеведуча Оксана Марченко привітала свого чоловіка, кума Путіна Віктора Медведчука, з днем народження. Сьогодні, 7 серпня 2021 року, тому виповнилося 67
Привітання російською мовою розміщено у неї на фейсбуці, передає Еспресо.TV.
Марченко називає свого чоловіка "великим".
Текст витримано в традиціях риторики російського православ'я.
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"Благословляю кожен твій день", - каже Марченко Медведчукові.
"Твоє смирення робить Диявола калікою", - зазначає кума Володимира Путіна.
- Нагадаємо, Медведчук наразі перебуває під домашнім арештом.
- Його підозрюють в причетності до фінансування терористів "Л-ДНР" через паливну компанію.
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