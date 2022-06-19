Про це заявила представниця фракції "Слуга народу" Любов Шпак, виступаючи з парламентскьої трибуни на засіданні 19 червня від імені фракції.

Вона зазначила, що економічні втрати України через повномасштабну війну з Росією щодня становлять до $1 млрд на день.

"Тож ми звертаємося до президента та Кабінету Міністрів України з позицією, невідкладно перевести переговори з усіма іноземними партнерами щодо кредитних зобов'язань щодо перегляду та списання наших боргів", - зазначила Шпак.

Як вказала депутатка, нинішня сиуація - типовий форс-мажор.

Нагадаємо, за прогнозом МВФ, у 2022 році держборг України може сягнути понад 86% ВВП. Однак раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що мова про списання боргу не йде, оскільки це може негативно вплинути на здатність України запозичувати та підтримувати економіку у майбутньому.

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