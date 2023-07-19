Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Останнім часом ворог намагається здебільшого повернути втрачені позиції. Це масові штурми з використанням бронетехніки та артилерії. За минулу добу - 10 штурмових дій на нашому напрямку відбулось, здебільшого на північ від міста. Дві атаки були на півдні. Жодна - успіху не мала. Протягом доби - 200 артобстрілів по позиціях навколо міста, 18 масованих обстрілів міста, вчора зранку - 2 авіаудари ракетами", - розповів він.

Барабаш додав, що по місту здебільшого били з систем РСЗВ.

"Була поранена жінка, 42-го року народження. Надали їй допомогу, вивезли з міста. Їй нічого не загрожує, стан стабільний", - сказав очільник МВА.

Барабаш наголосив, що Сили оборони тримають оборону, ситуація контрольована.

"Останні дні з'явилось свіже м'ясо - скоріше за все, російська морська піхота. Ще не знаємо підрозділ - нема поки перехоплень, у полон ще нікого не брали. Видно, що вони трошки заряджені на активність - лізуть по декілька разів на день з одних і тих же напрямків. Скоріше за все, звідкись перекинули. Бачимо, що вони вміють воювати - це не якісь мобілізовані. Видно, що трошки з досвідом", - підсумував він.