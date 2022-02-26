В районі Повітрофлотського проспекту в Києві стріляють з обох сторін. Є відео

Відеозйомку фрагменту бою о 20:17 оприлюднив екснардеп Мустафа Найєм, передає Еспресо.TV.





"Стрілянина біля будівлі Міністерства інфраструктури", - зазначив він.



Поруч, нагадаємо, знаходиться також дитяча лікарня "Охматдит".



Є ще одне відео від очевидців з'явилося о 20:43.



Поруч розташовано й головну будівлю Генштабу ЗСУ.

У Києві діють групи російських диверсантів.





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