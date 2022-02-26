В районі Повітрофлотського проспекту в Києві стріляють з обох сторін. Є відео
Ввечері у суботу, 26 лютого 2021 року, з настанням темряви, відбувся інтенсивний стрілецький бій поблизу столичного Повітрофлотського мосту
Відеозйомку фрагменту бою о 20:17 оприлюднив екснардеп Мустафа Найєм, передає Еспресо.TV.
"Стрілянина біля будівлі Міністерства інфраструктури", - зазначив він.
Поруч, нагадаємо, знаходиться також дитяча лікарня "Охматдит".
Є ще одне відео від очевидців з'явилося о 20:43.
- Поруч розташовано й головну будівлю Генштабу ЗСУ.
- У Києві діють групи російських диверсантів.
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