English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В РФ зрозуміли, що війна програна: російські еліти почали шукати канали на Заході, щоб домовитися про переговори, - Клімкін
Ексклюзив

В РФ зрозуміли, що війна програна: російські еліти почали шукати канали на Заході, щоб домовитися про переговори, - Клімкін

29 серпня, 2022 понедiлок
14:21
війна з Росією путін

Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що російські еліти намагаються переконати Захід піти на перемовини, оскільки зрозуміли, що війна проти України вже програна

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"На Заході повинні зрозуміти, що не потрібно укладати з Росією черговий компроміс заради компромісу. До того ж черговий компроміс може стати руйнівним для самого Заходу. Тому інтерв'ю Медведєва на Заході вже не сприймаються серйозно. Медведєва попросили й це заготовка, ми це розуміємо, ще раз озвучити, що вони готові до перемовин. І вони дуже хочуть ці переговори вести. Російські еліти виходять на Захід через різні таємні канали, щоб домовитись про переговори. Оскільки зрозуміли, що ця війна програна", - пояснив Клімкін.

Дипломат наголосив, що війна проти України стане для Росії фатальною в будь-якому випадку.

"Програш у війні проти України означатиме розпад Російської Федерації. Теоретично і виграш у цій війні означав би розпад Росії. Оскільки захопивши більше територій, Росія отримала б ще більший опір українців. Тому російський режим зрозумів, що будь-який результат війни для них буде негативним", - додав він.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Дмитро Медведєв
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
окупанти
Павло Клімкін
Читайте також:
28 серпня, 2022 неділя
У великих містах РФ починається паніка через мобілізацію, - ГУР
путін, шойгу
29 серпня, 2022 понедiлок
Британська розвідка дізналася, як покарали Шойгу за невдачі у війні з Україною
Віктор Вихрист
28 серпня, 2022 неділя
Український боксер переміг американця, який встояв проти Кличка та Ф'юрі
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.49
    Купівля 39.49
    Продаж 40.3
  • EUR
    Купівля 39.35
    Продаж 40.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
29 серпня
15:32
ЗСУ українські військові
Нацгвардійці показали, як на Харківщині знищили російську САУ "Мста-С", здатну бити на 29 км
15:29
Ексклюзив
Мандрівні державотворці
15:25
Олаф Шольц
Шольц закликав прийняти Україну в ЄС та назвав Росію неоімперіалістичною автократією
15:11
Біолабораторії
У Мелітополь окупанти привезли хімічні лабораторії "Мікроб" для захисту від радіації, - мер
15:09
Ексклюзив
Енергодар
Росіяни влаштували в Енергодарі декілька катівень для атомників ЗАЕС, - чиновниця міськради
15:04
Емманюель Макрон
Ядерна зброя не може бути об'єктом ведення війни. Ми маємо захищати суверенітет України, - Макрон
15:02
Монета за донат для ЗСУ: за п’ять днів НБУ зібрав 6,21 млн грн
15:00
Велика Британія
Російські пропагандисти пророкують Британії голод, маніпулюючи статтями західних ЗМІ, — Центр при РНБО
14:55
Оновлено
Володимир Шепелєв (у світлій формі)
УПЛ: "Металіст" зіграв внічию з "Інгульцем", "Дніпро-1" розгромив "Динамо". Результати усіх матчів 2-го туру
14:50
Олександр Усик
"Рідненька, ми сумували": Усик повернуся до України після перемоги над Джошуа
14:35
Оновлено
ЗСУ почали наступальні дії на багатьох напрямках на Півдні України, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
14:33
вступ
Вступ-2022: понад 67 тис. абітурієнтів рекомендували для зарахування на бюджет
14:24
Ексклюзив
Володимир Путін та Олександр Лукашенко
Загроза вторгнення з Білорусі існуватиме, поки при владі Лукашенко та Путін, - журналіст білоруської служби Радіо Свобода Калиновський
14:09
Георгій Султанов
"Денацифікувася й демілітаризувався": в Україні ліквідували російського старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
14:08
Ексклюзив
На фото: Нагірний Карабах, Азербайджан, Ільхам Алієв, голова Євроради, Шарль Мішель, Вірменія, Нікол Пашинян , перемовини
Європа дуже зацікавлена в мирній угоді між Азербайджаном і Вірменією, - політолог Велізаде
13:55
на фото: кліп
Український оператор Нікіта Кузьменко отримав нагороду MTV VMA 2022 за кліп на пісню Гаррі Стайлза
13:39
Ексклюзив
Зброя зі США до України приходить швидше, ніж посилка у мирні часи
Є ризики зменшення військової допомоги Україні, - експерт з міжнародної політики Куса
13:36
Сергій Кривонос
У Генштабі пояснили, на якій підставі Залужний призначив Кривоноса керувати обороною аеропорту "Київ"
13:35
Нідерланди_ прапор
У Нідерландах вантажівка в'їхала в натовп: загинуло 6 людей, постраждало ще 7
13:24
Ексклюзив
податки
Стрімка податкова реформа - це радикально та небезпечно для українського суспільства, - нардепка Констанкевич
13:18
СБУ ідентифікувала командира російського спецзагону "Ахмат", який убив п’ятьох цивільних у Бучі
13:12
Магдалена Андерссон
Швеція надасть Україні 500 млн крон військової допомоги
12:27
навчальні стрільби
На Полтавщині проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
12:12
евакуація з Ірпеня
"Ми психологічно не були готові підривати мости": в Офісі президента назвали одну з ключових помилок влади після вторгнення РФ
12:11
Ексклюзив
Україна ЄС НАТО
Відбулася інтеграція України у західну оборонну систему, - дипломат Ващук
12:08
Урмас Рейнсал
"Не спочивати на лаврах, відправивши кілька танків": міністр закордонних справ Естонії закликав Німеччину збільшити військову підтримку України
12:08
на фото: число компаній
Майже 65 тисяч бізнесів працюють на тимчасово окупованих територіях України, — Опендатабот
12:04
Russia Today
Закликав до геноциду українців: в Україні судитимуть російського пропагандиста Красовського з каналу RT
11:43
Михайло Подоляк
Подоляк пояснив, чому українців заздалегідь не попередили про дату нападу Росії
11:41
на фото: марки
Укрпошта випустить благодійну марку з псом Патроном 30 серпня: збиратимуть гроші на машину для розмінування
11:37
Ракети вибухнули біля будівлі ОВА: Синєгубов показав фото наслідків удару окупантів по центру Харкова
11:10
Цієї ночі у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів та "травмували" міст через Конку
11:03
Збірна України з волейболу
Україна - Туніс: де та коли дивитися матч ЧС з волейболу
10:46
Ексклюзив
ЗСУ, ракета, РСЗВ
У Сватовому на базі окупантів сталася "бавовна", - голова Луганської ОВА Гайдай
10:40
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ЗАЕС працює, проте є ризики порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, – Енергоатом
10:26
Баштанка
Уночі окупанти обстрілювали Миколаївщину: влучили в житлові будинки та сільгоспбудівлі
10:26
Інфографіка
долар
Курс валют 29 серпня: актуальна ціна за долар та євро
10:25
Space Launch System (SLS)
NASA повертається на Місяць: коли й де стежити за запуском ракети за новою програмою Artemis
10:23
загибель доньки Дугіна
ФСБ звинуватила у вбивстві російської пропагандистки Дугіної ще одного українця
10:09
Ексклюзив
ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, - Генштаб
ЗСУ закріпилися на околицях Пісків та тримають оборону, - речник Східного угруповання військ Череватий
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV