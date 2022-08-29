Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"На Заході повинні зрозуміти, що не потрібно укладати з Росією черговий компроміс заради компромісу. До того ж черговий компроміс може стати руйнівним для самого Заходу. Тому інтерв'ю Медведєва на Заході вже не сприймаються серйозно. Медведєва попросили й це заготовка, ми це розуміємо, ще раз озвучити, що вони готові до перемовин. І вони дуже хочуть ці переговори вести. Російські еліти виходять на Захід через різні таємні канали, щоб домовитись про переговори. Оскільки зрозуміли, що ця війна програна", - пояснив Клімкін.

Дипломат наголосив, що війна проти України стане для Росії фатальною в будь-якому випадку.

"Програш у війні проти України означатиме розпад Російської Федерації. Теоретично і виграш у цій війні означав би розпад Росії. Оскільки захопивши більше територій, Росія отримала б ще більший опір українців. Тому російський режим зрозумів, що будь-який результат війни для них буде негативним", - додав він.

27 серпня заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що умовами припинення війни є відмова України від вступу в НАТО та угода про гарантії безпеки для Росії.

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