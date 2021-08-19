В Росії двох підлітків засудили за підготовку до теракту: ті не визнають вини та заявляють, що всі докази їм підкинули

Про це розповідають російські ЗМІ.



Обом підліткам призначили штрафи в 30 тис. рублів. Прокуратура просила для обвинувачених по дев'ять років колонії. Хлопці не визнали провину. Їх затримали в березні 2020 року. На момент взяття під варту вони були неповнолітніми. Підліткам пред'явили звинувачення тільки після того, як обом фігурантам виповнилося 18 років.



Суд кваліфікував їх дії як підготовку до теракту, а також незаконне зберігання і, придбання зброї. Слідство встановило факт придбання зброї у "невстановлених" осіб.



Пудовкіна та Груніса звинуватили в підготовці нападу на школу і гірський технікум в Шахтарську та Вуглегірську Сахалінської області. За версією слідства, підлітки нібито записали на CD-диски якийсь "Маніфест" і розмістили його в групі "За світлу Русь" в "Однокласниках". Пізніше під час обшуку у них вилучили саморобні вибухові пристрої та обріз рушниці з патронами.



Адвокати наголошують, що комп'ютерна експертиза була проведена з порушеннями. В результаті звинувачення в публічних закликах до тероризму з підлітків зняли.



Також експертиза Слідкому не знайшла на зброї та вибухівці біологічних слідів підлітків, незважаючи на те, що обріз рушниці нібито був знайдений в будинку у Груніса в ящику з білизною. Підлітків виправдали за статтею про незаконне виготовлення вибухівки.



Суд не став брати до уваги прокурорську перевірку дій слідства, яку суддя призначила після допиту слідчого ФСБ Ігоря Ерднієва під час розгляду справи по суті.



Силовики не змогли надати суду відеозапис обшуку. Батьки Груніса і Пудовкіна стверджували, що докази, включаючи зброю і вибухівку, їм підкинули. Вони пояснили, що співробітники ФСБ "ткнули обличчям у стіну" усіх, хто був удома на момент обшуку.



Ілля Груніс на суді заявив, що співробітники ФСБ нібито могли стежити за ним до порушення кримінальної справи, адже він спілкувався з лікарями з приводу своїх тривожних негативних думок по відношенню до інших людей. Він вважає, що на підставі цього слідство могло вирішити, що він нібито схильний до нападів.



В якості свідків звинувачення на суді виступали прибиральниця технікуму, якій Пудовкін грубо відповів у відповідь на зауваження, а також співробітник охоронної фірми, який нібито бачив, як взимку хтось схожий на фігурантів справи виходив з лісу після того, як там пролунав постріл.



Груніс і Пудовкін перебували в СІЗО з кінця березня 2020 року. Проведені під вартою рік і п'ять місяців будуть зараховані в термін покарання за формулою "день у день".



Батько Максима Пудовкіна Андрій також повідомив, що після виходу в "Новой газете" матеріалів про справу сахалінських підлітків у 2020 році до Максима в СІЗО приходили люди в штатському, які представилися співробітниками ФСБ. Він заявив, що ефесбешники намагалися чинити на нього тиск і рекомендували "не займатися х**нею".

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