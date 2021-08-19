Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ В Росії двох підлітків засудили за підготовку до теракту: ті не визнають вини та заявляють, що всі докази їм підкинули

В Росії двох підлітків засудили за підготовку до теракту: ті не визнають вини та заявляють, що всі докази їм підкинули

19 серпня, 2021 четвер
16:20
Світ суд

Перший східний окружний військовий суд засудив сахалінських студентів технікуму Максима Пудовкіна та Іллю Груніса до шести з половиною і семи років колонії загального режиму за звинуваченням у підготовці до розстрілу навчального закладу

Про це розповідають російські ЗМІ.

Обом підліткам призначили штрафи в 30 тис. рублів. Прокуратура просила для обвинувачених по дев'ять років колонії. Хлопці не визнали провину. Їх затримали в березні 2020 року. На момент взяття під варту вони були неповнолітніми. Підліткам пред'явили звинувачення тільки після того, як обом фігурантам виповнилося 18 років.

Суд кваліфікував їх дії як підготовку до теракту, а також незаконне зберігання і, придбання зброї. Слідство встановило факт придбання зброї у "невстановлених" осіб.

Пудовкіна та Груніса звинуватили в підготовці нападу на школу і гірський технікум в Шахтарську та Вуглегірську Сахалінської області. За версією слідства, підлітки нібито записали на CD-диски якийсь "Маніфест" і розмістили його в групі "За світлу Русь" в "Однокласниках". Пізніше під час обшуку у них вилучили саморобні вибухові пристрої та обріз рушниці з патронами.

Адвокати наголошують, що комп'ютерна експертиза була проведена з порушеннями. В результаті звинувачення в публічних закликах до тероризму з підлітків зняли.

Також експертиза Слідкому не знайшла на зброї та вибухівці біологічних слідів підлітків, незважаючи на те, що обріз рушниці нібито був знайдений в будинку у Груніса в ящику з білизною. Підлітків виправдали за статтею про незаконне виготовлення вибухівки.

Суд не став брати до уваги прокурорську перевірку дій слідства, яку суддя призначила після допиту слідчого ФСБ Ігоря Ерднієва під час розгляду справи по суті.

Силовики не змогли надати суду відеозапис обшуку. Батьки Груніса і Пудовкіна стверджували, що докази, включаючи зброю і вибухівку, їм підкинули. Вони пояснили, що співробітники ФСБ "ткнули обличчям у стіну" усіх, хто був удома на момент обшуку.

Ілля Груніс на суді заявив, що співробітники ФСБ нібито могли стежити за ним до порушення кримінальної справи, адже він спілкувався з лікарями з приводу своїх тривожних негативних думок по відношенню до інших людей. Він вважає, що на підставі цього слідство могло вирішити, що він нібито схильний до нападів.

В якості свідків звинувачення на суді виступали прибиральниця технікуму, якій Пудовкін грубо відповів у відповідь на зауваження, а також співробітник охоронної фірми, який нібито бачив, як взимку хтось схожий на фігурантів справи виходив з лісу після того, як там пролунав постріл.

Груніс і Пудовкін перебували в СІЗО з кінця березня 2020 року. Проведені під вартою рік і п'ять місяців будуть зараховані в термін покарання за формулою "день у день".

Батько Максима Пудовкіна Андрій також повідомив, що після виходу в "Новой газете" матеріалів про справу сахалінських підлітків у 2020 році до Максима в СІЗО приходили люди в штатському, які представилися співробітниками ФСБ. Він заявив, що ефесбешники намагалися чинити на нього тиск і рекомендували "не займатися х**нею".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
ФСБ
репресії у Росії
Сахалін
свавілля
Читайте також:
Проєкт "Стіна"
16 серпня, 2021 понедiлок
Втрата безвізу і міжнародної підтримки, продовження війни, занепад економіки: вчені оцінили безпекові загрози для України до 2030 року
Репетиція параду
18 серпня, 2021 середа
"Над містом літають бойові літаки, а волосся стає дибки": соцмережі про репетицію параду до Дня Незалежності
Андрій Шевченко
18 серпня, 2021 середа
Шевченко відреагував на призначення нового тренера збірної України
Київ
+22
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.8
  • EUR
    Купівля 30.98
    Продаж 31.36
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
19 серпня
16:35
Зеленський підписав закон про спрощення для бізнесу приєднання до електромереж
16:32
Зеленський
Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим"
16:30
У Києві презентували документальний фільм “Імені Виговського”
16:25
Deus Robots
Нова пошта тестує складських роботів Deus Robots для автоматизації сортування
16:10
COVID-19 тест
Спалах коронавірусу в дитячому таборі Одеси: кількість інфікованих зросла
16:03
КМДА не видавала дозволів на встановлення сцени на братській могилі у Маріїнському парку
15:54
НБУ
НБУ пропонує встановити вимоги до страховиків агропродукції з державною підтримкою
15:48
ліки
РНБО пропонує до 2024 року заборонити в Україні рекламу ліків
15:47
Ексклюзив
ціни
Чому ціни зростають так швидко і чого очікувати найближчим часом. Експертне опитування
15:46
Протестувальники підняли національний прапор замість стягу ісламістів над Асадабадом
Афганістан: в день незалежності країни таліби проголосили Ісламський емірат, на сході - вбиті у протестах
15:44
деокупаціїя Крим
За переслідування ПЦУ та розбудову окупаційних органів влади: Кабмін пропонує ввести санкції проти 70 осіб щодо Криму
15:40
Toyota
Toyota у вересні планує скоротити виробництво авто на 40%
15:25
Мрія
"Мрія" пролетить на Хрещатиком під час параду до Дня Незалежності
15:24
гроза
Українців попередили про шторм: які регіони накриє негода
15:07
Зеленський
"Хочу деякі речі закінчити": Зеленський прокоментував можливість висунення на другий термін
15:05
Кузьма
"Кобзар", гімн, пісні Скрябіна й твори Костенко: українці назвали символи незалежності
15:05
смертна кара
51% українців виступає за відновлення смертної кари в Україні, – опитування
14:58
Ольга Токарчук
Почесною гостею 28 BookForum стане Нобелівська лауреатка Ольга Токарчук
14:57
Київський апеляційний суд підтвердив незаконність догани Рожковій і Сологубу від Ради НБУ
14:50
окупант
Окупанти в ОРЛО анонсували військові збори і призов "резервістів"
14:46
Інсталяція "Хохли"
Стоять на колінах та "спрямовують погляд до Росії": чернівецького художника допитали в СБУ через інсталяцію "Хохли"
14:45
АЗС
Кожна друга перевірена АЗС в Україні працює без дозволів у сфері поводження з відходами, - Держекоінспекція
14:42
65% українців не хочуть їхати працювати за кордон, – опитування
14:36
Телеканал "НАШ"
Нацрада подасть до суду, щоб позбавити ліцензії канал "НАШ"
14:32
Олександр Ткаченко
"Це хвиля хайпу. Не вбачаю великої трагедії": Ткаченко про скандали довкола СРСР-інсталяції та встановлення сцени на братській могилі
14:30
вакцина
Ефективність вакцини Pfizer знижується швидше, ніж AstraZeneca, - вчені
14:19
гривні
Мінсоцполітики направило майже 300 млн грн на допомогу малозабезпеченим сім'ям до 1 вересня
14:05
У Києві правоохоронці прийшли з обшуками ще на два комунальних підприємства
13:59
Джеф Безос
Безос знову став найбагатшою людиною в світі, - Forbes
13:35
Гурт "Жадан і Собаки" випустив власне пиво
13:34
Просувала ідеї "Малоросії" та "Новоросії": у Луцьку викрили ботоферму
13:28
кіберполіція
Привласнили 18 млн грн за допомогою фішингу: на Харківщині поліцейські ліквідували шахрайську схему
13:25
газ
Ціна газу в Європі впала на 10% через інформацію про запуск "Північного потоку-2" в 2021 році
13:17
Запорізька міськрада
У міськраді Запоріжжя проводять обшуки
12:59
Біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого українського прикордонника
12:56
Зеленський Меркель
Зеленський нагородить Меркель "Орденом Свободи"
12:43
дія
ЄС офіційно визнав відповідність українських COVID-сертифікатів у "Дії" європейським
12:35
Північний поток-2
"Північний потік-2" не завершать 23 серпня, - оператор
12:33
Тетяна Єгорова-Луценко
Підозрюваного в хабарництві голову Харківської облради Товмасяна звільнено, на посаду обрали "слугу" Єгорову-Луценко
12:08
Островський Василь
На Донбасі від кулі снайпера загинув військовий зі Львова
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV