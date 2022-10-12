В Росії заявили, що другої хвилі мобілізації не буде, але буде "донабір"

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними "Медузи", перший заступник військового комісара Бурятії Ігор Кибальник заявив, що в регіоні відбувається невеликий "донабір", проте повноцінних хвиль мобілізації не буде.

На Забайкаллі повідомили, що мобілізаційний план виконано, і наразі набирають тільки добровольців.

"Те, що в деяких регіонах продовжують надходити повістки - це процес добору, а не друга хвиля мобілізації", - цитує видання керівництво регіону.

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що ніякої мови про другу хвилю мобілізації не йдеться, область просто виконує поставлені задачі.

"Немає мети мобілізувати всіх одночасно, в один день", - сказав губернатор.

"Медуза" повідомляє, що 12 жовтня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Росії немає другої хвилі мобілізації. Водночас керівництво Курської та Ростовської областей ще 11 жовтня повідомили про "нові мобілізаційні завдання".

Офіцер Збройних сил України Віктор Трегубов в ефірі Еспресо заявив, що російська мобілізація перевантажить і так перевантажену логістику, кине на фронт велику кількість ненавченого м'яса та викличе соціальну та економічну напругу у РФ.

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