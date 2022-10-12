В Росії заявили, що другої хвилі мобілізації не буде, але буде "донабір"
В Бурятії, Рязанській області та на Забайкаллі заявили, що другої хвилі мобілізації не буде, проте розпочнеться так званий "донабір"
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За даними "Медузи", перший заступник військового комісара Бурятії Ігор Кибальник заявив, що в регіоні відбувається невеликий "донабір", проте повноцінних хвиль мобілізації не буде.
На Забайкаллі повідомили, що мобілізаційний план виконано, і наразі набирають тільки добровольців.
"Те, що в деяких регіонах продовжують надходити повістки - це процес добору, а не друга хвиля мобілізації", - цитує видання керівництво регіону.
Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що ніякої мови про другу хвилю мобілізації не йдеться, область просто виконує поставлені задачі.
"Немає мети мобілізувати всіх одночасно, в один день", - сказав губернатор.
"Медуза" повідомляє, що 12 жовтня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Росії немає другої хвилі мобілізації. Водночас керівництво Курської та Ростовської областей ще 11 жовтня повідомили про "нові мобілізаційні завдання".
- Офіцер Збройних сил України Віктор Трегубов в ефірі Еспресо заявив, що російська мобілізація перевантажить і так перевантажену логістику, кине на фронт велику кількість ненавченого м'яса та викличе соціальну та економічну напругу у РФ.
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