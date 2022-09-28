Мобілізація у РФ може зіграти і на користь України, - офіцер ЗСУ Трегубов
Російська мобілізація перевантажить і так перевантажену логістику, кине на фронт велику кількість ненавченого м'яса та викличе соціальну та економічну напругу в РФ
Про це у ефірі Еспресо сказав офіцер Збройних сил України Віктор Трегубов.
"Важко зрозуміти, яка ціль такої операції. Тут зрозуміло, що тільки кожен десятий виживе, але ж так не робиться. Вони перевантажують свою логістику, яка в них вже і так є перевантаженою. Мені здалось, що мобілізація - це демонстративний крок спрямований на те, щоб утримати свої території і продемонструвати, що вони готові на останній крок - вони готові до останнього і не буде жодних відступів. Показати і росіянам, і світу, що вони готові на війну до останнього і далі буде ядерна зброя", - вважає він.
На думку Трегубова, немає певності, що це матиме реальний позитивний військовий ефект.
"Теоретично, їх можна буде поставити на блокпости, а на передок кинути досвідчених, але це
ми вже бачили на Харківщині. Була одна лінія з досвідчених, а за нею починались гарнізонні війська, БАРСи та інше. Мені здається, що ця мобілізація у чисто військовому плані для Україні може бути і на добро. Вона дуже сильно перевантажує російську логістику, кидає на фронт велику кількість ненавченого м'яса і паралельно з цим викликає соціальну напругу та економічну напругу в самій РФ", - зазначив військовий.
Він вважає, що зрозуміло, чому вони з нею зволікали - незрозуміло, чому вони вирішили її впровадити так швидко.
"Можливо, вони вірять у сталінську максиму, що кількість сама по собі є якістю - що вони на Луганщину кинуть велику кількість м'яса, яке в житті автомат не тримало, то це їм допоможе. Мені здається, що ні, бо HIMARS все одно скільки в одному нещасному окопі сидить людей - 25 чи 250. Тут вже інший тип війни", - підсумував Трегубов.
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