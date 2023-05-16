В Росії збільшили виробництво ракет "Кинджал" до 10 одиниць на місяць, - військовий експерт Киричевський
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський повідомив, що росіяни змогли збільшити потужності для виробництва понад 10 ракет Х-47М2 "Кинджал" щомісяця
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"На жаль, росіяни змогли збільшити виробництво ракет "Кинджал". Якщо виходити з тих даних, які озвучував міністр оборони України Резніков, то на початок травня цього року в росіян було 80 ракет такого типу. З цього випливає, що вони змогли збільшити виробництво цих ракет з 1-2 одиниць до 10 на місяць. Однак, на наше щастя, обмежувальним фактором, який стримує більш масоване використання цих ракет, є мала кількість носіїв для "кинджалів" у РФ”, - пояснив Киричевський.
Експерт пояснив, що складна конструкція ракет Х-47М2 "Кинджал" не дозволяє запуск з будь-якого бомбардувальника
"Річ у тому, що ракета "Кинджал" сконструйована так, що її можна запустити лише з літака МіГ-31К. Росіяни хотіли адаптувати ці ракети до літака Су-22М3, проте в них нічого не вийшло. Однак, цілком можливо, що готуються та ремонтують наявні в них Міг-31К для того, щоб одночасно запустити по території України кілька десятків ракет "Кинджал", - додав він.
- У ніч на 16 травня Росія здійснила "виняткову за щільністю" атаку на Київ, з використанням водночас дронів, крилатих та балістичних ракет - вона стала восьмою від початку місяця. Падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах.
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