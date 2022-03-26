В Росії зняли з посади командувача першої танкової армії, - журналіст Цимбалюк
Керівництво РФ зняли з посади командувача першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Кисіля
Журналіст Роман Цимбалюк повідомив про це у своєму Facebook.
Кисіля зняли з посади через величезні втрати та провал "операції" в Україні.
"У зв'язку з провалом операції та нездатністю досягти поставлених цілей, залучення до бойових дій в Україні військовослужбовців строкової служби, а також наявність величезних втрат серед особового складу, було знято з посади командувача 1 танкової армії (в/ч 11161, Баківка) Західного військового округу генерал -лейтенант Кисіль Сергій Олександрович. Нагадаємо, що раніше також було знято з посади заступника командувача 1 танкової армії", - написав Цимбалюк.
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