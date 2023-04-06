В РПЦ ввели посаду "головний військовий священник" для окупантів в Україні

Про це йдеться на сайті РПЦ.

На неї призначено протоієрея Димитра Василенкова, клірика Санкт-Петербурзької єпархії. Він відповідатиме за духовне наставництво російських військовослужбовців та співробітників силових структур, які перебувають у зоні бойових дій в Україні, повідомляється на сайті РПЦ.

Також Василенков отримав посаду в. о. заступник голови Синодального відділу із взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами.

Довідково: Дмитро Василенков – штатний військовий священник. Народився у сім'ї військовослужбовців, і до того, як піти в Церкву, навчався у Вищому військово-політичному училищі ім. Андропова. Висвячений у 2004-му році. У 2006 році закінчив Санкт-Петербурзьку духовну семінарію. Неодноразово відвідував окуповані території України, починаючи з 2014 року. Був настоятелем домової церкви Преображення Господня у приміщенні штабу Північно-Західного округу військ національної гвардії РФ.