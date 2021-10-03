В соцмережах показали, на що перетворилася Шахтарська площа в Донецьку

Про це передає Еспресо.TV.



"Прикметою сучасного Донецька вже стали порожні вулиці й занепад", - зазначає з даного приводу DonPress.



Видно, що площу давно ніхто не ремонтував.



Все понівечене та сплюндроване. Скло розбите. Людей не видно.

































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