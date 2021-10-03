В соцмережах показали, на що перетворилася Шахтарська площа в Донецьку
Один з користувачів Instagram розмістив свіжі світлини з донецької Шахтарської площі, де до війни також знаходився ТЦ "Північний"
Про це передає Еспресо.TV.
"Прикметою сучасного Донецька вже стали порожні вулиці й занепад", - зазначає з даного приводу DonPress.
Видно, що площу давно ніхто не ремонтував.
Все понівечене та сплюндроване. Скло розбите. Людей не видно.
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