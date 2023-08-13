"В союзі з майбутньою Білоруссю": депутат облради зі Смоленщини виїхав до ЄС й оголосив про боротьбу за відокремлення від Росії
У неділю, 13 серпня 2023 року, депутат Смоленської обласної думи РФ Владислав Живиця заявив про створення у Варшаві політичної організації прихильників державної незалежності Смоленщини
Про це розповідає проєкт "Ідель.Реалії".
"Смоленське князівство чудово обходилося без Москви", - розпочав свій виступ Живиця.
Пресконференція відбулася у Білоруському Домі Варшави. Іншим речником став делегат Координаційної Ради Білорусі Ян Рудик.
За словами організаторів заходу, йдеться про "відтворення самостійної смоленської державності у тісному союзі з майбутньою вільною Білоруссю та іншими країнами, території яких раніше входили до Великого князівства Литовського та Річ Посполитої".
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"Таким чином Живиця виявився єдиним чинним депутатом регіонального парламенту в Росії, який відкрито виступив за незалежність свого регіону", - зазначає "Ідель.Реалії".
На батьківщині він піддавався цькуванню за свою участь у діяльності ініціативної групи з відновлення католицького Храму Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у Смоленську.
Одним із найближчих кроків, за словами Живиці, стане створення бойового підрозділу прихильників незалежності Смоленської республіки у складі Білоруського полку Калиновського, який воює на боці України.
Смоленщина як білоруська земля
"Смоленщина була у межах заселення білоруського народу. І ніхто не ставив це під сумнів. Усі російські атласи так показували", - зазначав в інтерв'ю телеканалу "Белсат" білоруський професор історії Олег Латишонок.
Саме у Смоленську наприкінці грудня 1918 року проходила VI Північно-Західна конференція Російської комуністичної партії більшовиків. Делегати вирішили створити Білоруську радянську соціалістичну республіку (БРСР) "з територією Мінської, Гродненської, Могилівської, Вітебської та Смоленської губерній".
Наразі ж на Білорусь припадає левова частка торгівельно-економічної діяльності підприємств Смоленщини.
За відкритими даними, протидія "білоруському сепаратизму" є одним з напрямків роботи Управління ФСБ по Смоленській області.
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