Про це розповідає проєкт "Ідель.Реалії".

"Смоленське князівство чудово обходилося без Москви", - розпочав свій виступ Живиця.

Пресконференція відбулася у Білоруському Домі Варшави. Іншим речником став делегат Координаційної Ради Білорусі Ян Рудик.

За словами організаторів заходу, йдеться про "відтворення самостійної смоленської державності у тісному союзі з майбутньою вільною Білоруссю та іншими країнами, території яких раніше входили до Великого князівства Литовського та Річ Посполитої".

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"Таким чином Живиця виявився єдиним чинним депутатом регіонального парламенту в Росії, який відкрито виступив за незалежність свого регіону", - зазначає "Ідель.Реалії".

На батьківщині він піддавався цькуванню за свою участь у діяльності ініціативної групи з відновлення католицького Храму Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у Смоленську.

Одним із найближчих кроків, за словами Живиці, стане створення бойового підрозділу прихильників незалежності Смоленської республіки у складі Білоруського полку Калиновського, який воює на боці України.

Смоленщина як білоруська земля

"Смоленщина була у межах заселення білоруського народу. І ніхто не ставив це під сумнів. Усі російські атласи так показували", - зазначав в інтерв'ю телеканалу "Белсат" білоруський професор історії Олег Латишонок.

Саме у Смоленську наприкінці грудня 1918 року проходила VI Північно-Західна конференція Російської комуністичної партії більшовиків. Делегати вирішили створити Білоруську радянську соціалістичну республіку (БРСР) "з територією Мінської, Гродненської, Могилівської, Вітебської та Смоленської губерній".

Наразі ж на Білорусь припадає левова частка торгівельно-економічної діяльності підприємств Смоленщини.

За відкритими даними, протидія "білоруському сепаратизму" є одним з напрямків роботи Управління ФСБ по Смоленській області.