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Головна Кримінал В Сумах 37-річний чоловік пограбував позичкову касу. Й пішов на маршрутку

В Сумах 37-річний чоловік пограбував позичкову касу. Й пішов на маршрутку

8 серпня, 2021 неділя
19:00
Кримінал

Cьогодні, 8 серпня 2021 року, до Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на одну з кредитних організацій міста

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, почалася пошукова операція Налякана жінка, яка працює в організації касиром, розповіла правоохоронцям, що до приміщення завітав невідомий, одягнутий у захисну маску, розповідає Еспресо.TV.

"Погрожуючи ножем чоловік наказав заявниці лягти на підлогу та заволодів коштами з каси у розмірі 11 319 гривень. Після чого зник у невідомому напрямку", - зазначають правоохоронці Сум.

Зловмисника вдалось виявити за декілька годин. Працівники патрульної поліції зупинили маршрутне таксі на виїзді з міста, де і виявили підозрюваного. При ньому знаходився ніж та ті самі викрадені гроші.

Розбійником виявився 37-річний житель Сумського району. 

Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.








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Суми
кредитування
розбій
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