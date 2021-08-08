В Сумах 37-річний чоловік пограбував позичкову касу. Й пішов на маршрутку

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, почалася пошукова операція Налякана жінка, яка працює в організації касиром, розповіла правоохоронцям, що до приміщення завітав невідомий, одягнутий у захисну маску, розповідає Еспресо.TV.



"Погрожуючи ножем чоловік наказав заявниці лягти на підлогу та заволодів коштами з каси у розмірі 11 319 гривень. Після чого зник у невідомому напрямку", - зазначають правоохоронці Сум.



Зловмисника вдалось виявити за декілька годин. Працівники патрульної поліції зупинили маршрутне таксі на виїзді з міста, де і виявили підозрюваного. При ньому знаходився ніж та ті самі викрадені гроші.



Розбійником виявився 37-річний житель Сумського району.



Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

















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