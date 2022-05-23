В трьох областях до кінця воєнного стану заборонили підходити на кілометр до кордону з Білоруссю

Про це повідомив Житомирський прикордонний загін у Facebook.

Наказом начальника 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців запроваджено додаткові обмеження в межах прикордонних районів Київської, Житомирської та Рівненської областей.

Там пояснили, обмеження введені через напад РФ та діятимуть до закінчення воєнного стану.

"Заборонено будь-які пересування цивільних осіб у смузі місцевості, яка безпосередньо прилягає до державного кордону, завширшки 1000 метрів, окрім території населених пунктів, які безпосередньо прилягають до державного кордону", - йдеться у повідомленні.

Дія обмежень не поширюється на представників військових формувань, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, комунальних служб, швидкої медичної допомоги, інших суб’єктів державної та комунальної власності, що забезпечують підтримання життєдіяльності об’єктів інфраструктури та надають населенню послуги гуманітарного, соціального характеру.