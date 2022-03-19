В ЦПД РНБО назвали основні російські фейки 19 березня
Центр протидії дезінформації при РНБО зробив добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидань, які російський агресор продукував протягом дя.
Про це Центр повідомив у своєму Телеграм-каналі, інформує Еспресо.TV.
Найгучнішими стали чотири надумані заяви:
- Росія продовжує розповсюджувати фейкові карти просування окупаційних військ територією України.
- Росія, ймовірно, замінувала окремі ділянки Чорного моря для блокування одеського порту з боку Босфору. Водночас ворог використовує тактику "чужого прапора", намагаючись звинуватити у воєнних злочинах Україну.
- Війна Росії проти України триває вже вісім років, а не 25 днів.
- Під час чергового брифінгу міністерства оборони Росії було озвучено інформацію про нібито підготовку полком Нацгвардії "Азов" серії терактів проти співробітників дипломатичних представництв США та інших країн у Львові для створення важелів впливу на країни НАТО щодо закриття неба над Україною.
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