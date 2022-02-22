В УЄФА відреагували на інформацію про можливе позбавлення Росії фіналу ЛЧ

Про це повідомляє The Guardian.

В УЄФА (Союзі європейських футбольних асоціацій) зазначили, що уважно стежать за ситуацією навколо України, але наразі планів про зміну місця фіналу ЛЧ-2021/22 не розглядають.

"УЄФА безупинно і уважно стежить за ситуацією. Наразі змінювати місце проведення не планується", - заявили в УЄФА.

Нагадаємо, торішній фінал ЛЧ між "Челсі" та "Манчестер Сіті" (1:0) було перенесено зі Стамбула (Туреччина) в Порту (Португалія) лише за три тижні до проведення матчу, після того, як місто було внесене Великою Британією до "червоного" списку країн за розповсюдженням COVID-19, що унеможливило потрапляння англійських вболівальників на гру.