В УЄФА відреагували на інформацію про можливе позбавлення Росії фіналу ЛЧ
В УЄФА заявили, що поки не мають планів про перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга через російську агресію проти України
Про це повідомляє The Guardian.
В УЄФА (Союзі європейських футбольних асоціацій) зазначили, що уважно стежать за ситуацією навколо України, але наразі планів про зміну місця фіналу ЛЧ-2021/22 не розглядають.
"УЄФА безупинно і уважно стежить за ситуацією. Наразі змінювати місце проведення не планується", - заявили в УЄФА.
Нагадаємо, торішній фінал ЛЧ між "Челсі" та "Манчестер Сіті" (1:0) було перенесено зі Стамбула (Туреччина) в Порту (Португалія) лише за три тижні до проведення матчу, після того, як місто було внесене Великою Британією до "червоного" списку країн за розповсюдженням COVID-19, що унеможливило потрапляння англійських вболівальників на гру.
- 22 лютого повідомлялося, що УЄФА може позбавити Санкт-Петербург права на проведення фінального матчу Ліги чемпіонів.
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