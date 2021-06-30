В Уганді щонайменше 800 людям зробили щеплення підробленою COVID-вакциною
В Уганді сотні людей отримали щеплення підробленою вакциною від COVID-19
Про це повідомляє Daily Monitor, передає "Інтерфакс-Україна".
"Вміст етикеток цієї вакцини, як підозрюють, було або звідкись вкрадено, або підроблено", - сказав глава урядового управління з охорони здоров'я Валлен Намара.
За словами Намара, вакцинація підробленим препаратом проходила з 15 травня по 17 червня. Лікар, який проводив вакцинацію, знаходиться в бігах, дві медсестри заарештовані.
"Практично всі вакцини проти COVID-19 мають обсяг 5 мл, але ця вакцина більше, а кришка ампули виглядає як підроблена", - сказала Намара.
Зазначається, що шахраї можу використовувати воду, яка була розлита по ампулам.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе