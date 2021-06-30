В Уганді щонайменше 800 людям зробили щеплення підробленою COVID-вакциною

Про це повідомляє Daily Monitor, передає "Інтерфакс-Україна".



"Вміст етикеток цієї вакцини, як підозрюють, було або звідкись вкрадено, або підроблено", - сказав глава урядового управління з охорони здоров'я Валлен Намара.



За словами Намара, вакцинація підробленим препаратом проходила з 15 травня по 17 червня. Лікар, який проводив вакцинацію, знаходиться в бігах, дві медсестри заарештовані.



"Практично всі вакцини проти COVID-19 мають обсяг 5 мл, але ця вакцина більше, а кришка ампули виглядає як підроблена", - сказала Намара.



Зазначається, що шахраї можу використовувати воду, яка була розлита по ампулам.

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