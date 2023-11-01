В Угорщині підліткам заборонили відвідувати виставку World Press Photo через фото ЛГБТ-спільноти

Про це пише АР.

Одна з угорських законодавців подала скаргу до міністерства культури країни, яке встановило, нібито 5 фото філіппінської фотожурналістки Ханни Реєс Моралес порушили закон Угорщини, який забороняє показ вмісту ЛГБТК+ неповнолітнім.

Тепер навіть за згодою батьків на виставку більше не допускаються особи до 18 років.

На фотографіях задокументована спільнота літніх ЛГБТК+ людей на Філіппінах, які десятиліттями живуть в одному домі та піклуються одне про одного. Деякі члени спільноти на фото нафарбовані та одягнені у жіночий одяг.

Джоумана Ель Зейн Хоурі, виконавчий директор World Press Photo, назвала тривожним те, що серія фотографій, "яка є настільки позитивною, такою інклюзивною", стала мішенню уряду Угорщини. За її словами, це був перший випадок, коли виставка зіткнулася з цензурою в Європі.

"Той факт, що існує обмежений доступ для певного типу аудиторії, нас справді страшенно шокував. Це вражає, що це конкретне зображення, ця конкретна історія, і вражає, що це відбувається в Європі", - каже вона.

Зазначається, що престижну всесвітню фотовиставку, яка демонструється в Національному музеї Угорщини в Будапешті, щороку відвідує понад 4 мільйони відвідувачів з усього світу. ЇЇ місія полягає в тому, щоб просувати важливі світові події.

Рішення заборонити молодим людям відвідувати виставку стало останнім рішенням уряду Угорщини, щоб обмежити презентацію гомосексуалізму серед неповнолітніх

Уряд наполягає на тому, що закон про "захист дітей" 2021 року покликаний захистити підлітків від того, що чиновники називають "сексуальною пропагандою". Цей закон спонукав до судових позовів від 15 країн Європейського Союзу, а Урсула фон дер Ляєн назвала його "ганебним".

Дора Дуро, ультраправа депутатка, яка подала скаргу, заявила, що була обурена відвідавши виставку, і відкинула заяви про те, що рішення уряду обмежує свободу преси або свободу вираження поглядів.

"Те, як живе ЛГБТК-меншина, не є найбільшою проблемою у світі. Те, що ми представляємо як нормальне, що ми зображуємо і що ми передаємо дітям як цінне, впливає на них, і ця виставка явно шкідлива для неповнолітніх і, я думаю, для дорослих також", - каже депутатка.

Своєю чергою фотографка Рейес Моралес заявила, що люди на її фотографіях є "іконами та взірцями для наслідування" для ЛГБТК+ спільноти на Філіппінах і що вони "не небезпечні чи шкідливі".

"Шкідливим є обмеження видимості ЛГБТК+ спільноти та їхнього права на існування. Я надзвичайно засмучена тим, що їхня історія може не дійти до людей, які найбільше цього потребують, засмучена тим, що їхня історія тримається в тіні", - додала Моралес.

Тамаш Ревеш, колишній член журі World Press Photo, який був організатором виставок в Угорщині понад 30 років каже, що багато фотографій на виставці, наприклад висвітлення війни в Україні, "у тисячу разів серйозніші та шокуючі".

Він також зазначив, що близько половина відвідувачів виставки в Угорщині - студенти, тож вони тепер не зможуть переглядати колекцію World Press Photo — навіть ті зображення, які не містять ЛГБТК+ контенту.

"Мета кожного зображення — донести новини до нас, глядачів, і багато репортерів ризикують своїм життям, щоб ми отримали ці знання. Кожен вільний думати, що хоче, про зображення на виставці. Ці фотографії були зроблені без упередження, і ми також повинні сприймати те, що бачимо тут, без упередження", - додав Ревеш.