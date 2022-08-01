В Угорщині понад сотня науковців виступили проти заяв Орбана про "змішані раси"
Постійний член Академії наук Угорщини Янош Кертеш розповів, що 102 угорських науковців виступили проти Віктора Орбана після його скандальних промов про змішання рас
Про це інформує ATV.
"Я жодним чином не вважаю слова Віктора Орбана у Відні вибаченнями, я вважаю, що це ще одна плутанина та спотворення", — заявив Янош Кертеш.
Як зазначається, 102 науковці вже підписали петицію, яка була запущена після виступу прем'єр-міністра в Тушваніосі.
"Ці слова мають значення, і прем’єр-міністр Угорщини дуже добре знає угорську мову і точно знає, що означає "змішана раса". Він також повинен знати, які асоціації та спогади викликає такий термін", – заявив Кертеш.
За його словами, після виступу академіки відчули, що таку скандальну заяву не можна залишити без відповіді. Петицією науковці прагнуть показати, що розсудливі люди є і що вони вважають такі висловлювання неприпустимими.
"Найправильнішим кроком було б, щоб він пішов у відставку, але я, звісно, на це не розраховую. Він має не пояснювати свої слова, а відмовитися від них та перепросити за них. І не лише перед тими, кого він міг образити, а й перед усім народом", - додав Кертеш.
На думку академіка, метою Віктора Орбана було маніпулювати громадською думкою та відвернути увагу від серйозної кризи, в якій зараз перебуває країна.
За його словами, вкидання такої скандальної заяви є явно "прорахованим" кроком. Янош Кертеш вважає гідним жалю те, що лідери християнських церков не заперечували проти виступу. Петицію Академії наук Угорщини наразі підписали 102 науковці, а кількість відкритих підписантів становить уже 2600 осіб.
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