Про це інформує ATV.

"Я жодним чином не вважаю слова Віктора Орбана у Відні вибаченнями, я вважаю, що це ще одна плутанина та спотворення", — заявив Янош Кертеш.



Як зазначається, 102 науковці вже підписали петицію, яка була запущена після виступу прем'єр-міністра в Тушваніосі.



"Ці слова мають значення, і прем’єр-міністр Угорщини дуже добре знає угорську мову і точно знає, що означає "змішана раса". Він також повинен знати, які асоціації та спогади викликає такий термін", – заявив Кертеш.



За його словами, після виступу академіки відчули, що таку скандальну заяву не можна залишити без відповіді. Петицією науковці прагнуть показати, що розсудливі люди є і що вони вважають такі висловлювання неприпустимими.



"Найправильнішим кроком було б, щоб він пішов у відставку, але я, звісно, ​​на це не розраховую. Він має не пояснювати свої слова, а відмовитися від них та перепросити за них. І не лише перед тими, кого він міг образити, а й перед усім народом", - додав Кертеш.



На думку академіка, метою Віктора Орбана було маніпулювати громадською думкою та відвернути увагу від серйозної кризи, в якій зараз перебуває країна.



За його словами, вкидання такої скандальної заяви є явно "прорахованим" кроком. Янош Кертеш вважає гідним жалю те, що лідери християнських церков не заперечували проти виступу. Петицію Академії наук Угорщини наразі підписали 102 науковці, а кількість відкритих підписантів становить уже 2600 осіб.

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