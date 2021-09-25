В Угорщині у ДТП загинули двоє українців
В Угорщині, внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою, загинули двоє громадян України
Про це повідомляє Mukachevo.net.
Трагедія сталася 24 вересня, на 89-му км швидкісної автостради М4 у напрямку Будапешт – Солнок. Мікроавтобус на великій швидкості в'їхав в задню частину вантажівки, яка зупинилася через затор на трасі.
За інформацією ЗМІ, в мікроавтобусі перебувало двоє українців та троє громадян Угорщини, усі вони загинули на місці. Водій вантажівки не постраждав.
- Нагадаємо, 13 вересня у турецькій провінції Мугла сталася ДТП за участі автобусу, який перевозив українських туристів.
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