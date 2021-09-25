В Угорщині у ДТП загинули двоє українців

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Трагедія сталася 24 вересня, на 89-му км швидкісної автостради М4 у напрямку Будапешт – Солнок. Мікроавтобус на великій швидкості в'їхав в задню частину вантажівки, яка зупинилася через затор на трасі.

За інформацією ЗМІ, в мікроавтобусі перебувало двоє українців та троє громадян Угорщини, усі вони загинули на місці. Водій вантажівки не постраждав.