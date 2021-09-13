У Туреччині розбився автобус із українськими туристами: загинув водій, постраждали 35 пасажирів
У турецькій провінції Мугла сталася ДТП за участі автобусу, який перевозив українських туристів
Про це повідомив у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.
"В провінції Мугла сталася ДТП із українськими туристами. 35 людей зазнали травм легкої і середньої тяжкості. Їм надається медична допомога. Загроз життю немає. Консули взаємодіють із правоохоронцями, туроператором і страховою компанією для надання консульської допомоги", - написав Ніколенко.
Водночас турецьке видання DHA повідомляє про смерть 54-річного водія автобусу. За даними видання, у водія під час руху стався серцевий напад, через що автобус втратив керування у зіткнувся зі шкільним автобусом.
Загалом у автобусі з українцями перебував 41 пасажир.
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