У Туреччині розбився автобус із українськими туристами: загинув водій, постраждали 35 пасажирів

Про це повідомив у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.



"В провінції Мугла сталася ДТП із українськими туристами. 35 людей зазнали травм легкої і середньої тяжкості. Їм надається медична допомога. Загроз життю немає. Консули взаємодіють із правоохоронцями, туроператором і страховою компанією для надання консульської допомоги", - написав Ніколенко.



Водночас турецьке видання DHA повідомляє про смерть 54-річного водія автобусу. За даними видання, у водія під час руху стався серцевий напад, через що автобус втратив керування у зіткнувся зі шкільним автобусом.



Загалом у автобусі з українцями перебував 41 пасажир.