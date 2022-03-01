В УГКЦ заявили про наявність інформації про можливий авіаудар по Софії Київській
Українська греко-католицька церква отримала дані про те, що російські війська готують авіаудар по собору Софії Київської
Про це повідомив інформаційний ресурс УГКЦ.
"Нехай Свята Софія – Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин", - заявив глава Церкви Блаженніший Святослав.
Він закликав усіх християн молитися за святиню, а агресора закликав стриматися від цього найжахливішого акту вандалізму.
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