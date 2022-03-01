В УГКЦ заявили про наявність інформації про можливий авіаудар по Софії Київській

Про це повідомив інформаційний ресурс УГКЦ.



"Нехай Свята Софія – Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин", - заявив глава Церкви Блаженніший Святослав.



Він закликав усіх християн молитися за святиню, а агресора закликав стриматися від цього найжахливішого акту вандалізму.

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