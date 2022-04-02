В Україні 2 квітня погоджено сім гуманітарних коридорів, – Верещук
В Україні продовжують евакуацію мирного населення. На суботу, 2 квітня, погоджено сім гуманітарних коридорів
Про це повідомляє віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук.
За словами віце-прем'єр-міністра, на 2 квітня заплановано 7 гуманітарних коридорів за такими маршрутами:
- З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті: Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя.
- З Бердянська до Запоріжжя: Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя.
- Рубіжне - Бахмут
- Рубіжне - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут.
- с. Нижнє - Бахмут
- Нижнє - Гірське - Лисичанськ - Бахмут.
- Сєверодонецьк - Бахмут
- Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут.
- Попасна - Бахмут
- Лисичанськ - Бахмут
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