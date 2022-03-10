В Україні було вбито щонайменше 549 мирних жителів від початку повномасштабного вторгнення РФ, - ООН

Про це повідомляє CNN, з посиланням на Управління ООН з прав людини, інформує Еспресо.TV

За даними, опублікованими в четвер, 10 березня, з початку російського вторгнення в Україні було вбито щонайменше 549 мирних жителів, поранено 957 осіб, проте ООН вважає, що реальні цифри "значно вищі", особливо в районах, де досі тривають військові сутички.

"Отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень все ще очікують підтвердження", – йдеться у заяві.

Це стосується, наприклад, міст Волноваха, Маріуполь, Ізюм, де є повідомлення про сотні жертв серед мирного населення. Ці цифри додатково підтверджуються і не входять до вищевказаної статистики.

Нагадаємо, в ООН також заявляють, що у найближчі дні число біженців з України може скласти 4 млн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb