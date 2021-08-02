В Україні через дощі та грози знеструмлено понад півтисячі населених пунктів

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.



Без світла лишились населені пункти на Львівщині - 298, Закарпатті - 90, Івано-Франківській області - 57, Тернопільській - 44, Чернівецькій - 16, Чернігівській - 14 та Житомирській -10. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Внаслідок ускладнення погодних умов загинуло 2 особи, пошкоджено покрівлі 2 житлових будинків, повалено 42 дерева. Дерева розрізано та прибрано.