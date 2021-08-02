В Україні через дощі та грози знеструмлено понад півтисячі населених пунктів
2 серпня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 529 населених пунктів у 7 областях
Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
Без світла лишились населені пункти на Львівщині - 298, Закарпатті - 90, Івано-Франківській області - 57, Тернопільській - 44, Чернівецькій - 16, Чернігівській - 14 та Житомирській -10. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Внаслідок ускладнення погодних умов загинуло 2 особи, пошкоджено покрівлі 2 житлових будинків, повалено 42 дерева. Дерева розрізано та прибрано.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.71
Купівля 26.71Продаж 26.97
-
EUR
Купівля 31.62Продаж 32.03
- Актуальне
- Важливе