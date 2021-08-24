В Україні через негоду було знеструмлено понад 90 населених пунктів
Через погіршення погоди на заході України знеструмлено 93 населених пункти
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Як зазначається, станом на ранок, 24 серпня, в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 93 населених пункти в 2 областях (Львівська - 80 і Закарпатська - 13).
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
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