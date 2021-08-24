В Україні через негоду було знеструмлено понад 90 населених пунктів

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як зазначається, станом на ранок, 24 серпня, в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 93 населених пункти в 2 областях (Львівська - 80 і Закарпатська - 13).

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

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