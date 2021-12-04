В Україні через негоду знеструмлено 130 населених пунктів
Станом на ранок 4 грудня, через сильний вітер та мокрий сніг знеструмлено 130 населених пунктів у Львівській та Івано-Франківській областях
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Станом на 7:00 4 грудня внаслідок ускладнення погодних умов, поривів вітру та мокрого снігу, через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП було знеструмлено 130 населених пунктів у двох областях - Львівській (118) та Івано-Франківській (12).
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено.
- Раніше повідомлялося, що 4 грудня в Івано-Франківській та Закарпатській областях можливе сходження лавин.
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