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В Україні через негоду знеструмлено 130 населених пунктів

4 грудня, 2021 субота
08:55
Суспільство ожеледиця сніг дорога

Станом на ранок 4 грудня, через сильний вітер та мокрий сніг знеструмлено 130 населених пунктів у Львівській та Івано-Франківській областях

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій

Станом на 7:00 4 грудня внаслідок ускладнення погодних умов, поривів вітру та мокрого снігу, через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП було знеструмлено 130 населених пунктів у двох областях - Львівській (118) та  Івано-Франківській (12). 

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. 

За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

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Івано-Франківська область
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