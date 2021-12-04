В Україні через негоду знеструмлено 130 населених пунктів

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Станом на 7:00 4 грудня внаслідок ускладнення погодних умов, поривів вітру та мокрого снігу, через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП було знеструмлено 130 населених пунктів у двох областях - Львівській (118) та Івано-Франківській (12).

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено.